Il Lione cade a Nizza, 2° ko di fila per Fonseca. L'ex romanista Maitland-Niles sbaglia un rigore
Seconda sconfitta consecutiva per il Lione che dopo essere inciampato prima della pausa contro il Tolosa, cade anche sul campo del Nizza. Partita spettacolare all'Allianz Riviera, finisce 3-2 in un'alternanza di emozioni. Apre Bard, pareggia Sulc, Diop riporta avanti l'OGC, Boudaoui allunga e nei minuti di recupero ancora Sul rende meno amara la sconfitta per l'OL. Da segnalare un rigore fallito da Maitland-Niles per il Lione sul 2-1 per i nizzardi.
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione 3-2
Angers - Monaco (18 ottobre, 19)
Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)
Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 17
2. Racing Strasburgo 16
3. Olympique Marsiglia 15
4. Lione 15
5. Lens 13
6. Monaco 13
7. Lilla 11
8. Nizza 10
9. Paris FC 10
10. Rennes 10
11. Tolosa 10
12. Brest 8
13. Lorient 8
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 6
17. Angers 5
18. Metz 2
MARCATORI
7 reti: Panichelli (Strasburgo)
5 reti: Fati (Monaco)
4 reti: Diop (Nizza), Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes), Barcola (Paris Saint-Germain)
3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Sulc (Lione), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)