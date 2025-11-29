Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con Maignan"

"Non lo penso adesso, l'ho sempre pensato, ho sempre messo il Milan insieme a Inter, Roma e Napoli fra le favorite per lo scudetto". Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino alle vicende rossonere, non si nasconde riguardo alle possibilità della squadra di Allegri di primeggiare in questo campionato. Una convinzione che non tutti avevano ad inizio stagione, a maggior ragione dopo la sconfitta alla 1^ giornata in casa contro la Cremonese e prima del fondamentale arrivo di Rabiot.

In un'intervista rilasciata a MilanNews.it, Pellegatti ha specificato perché crede nel Milan tra le più accreditate per il tricolore: "C'è Massimiliano Allegri che in questo senso è una sicurezza, quindi per me non è una sorpresa vedere il Milan lì. È stato importante battere l'Inter non tanto per la rivalità cittadina che a me interessa relativamente, ma mi interessa soprattutto che il Milan non abbia perso punti importanti nella lotta alla classifica".

Grande protagonista nel derby è stato Mike Maignan, il cui futuro al Milan è però decisamente incerto avendo il contratto in scadenza a giugno: "L'atteggiamento e il comportamento nei confronti del portiere Maignan da parte della dirigenza è stato totalmente sbagliato. Quando era in difficoltà, invece che stargli vicino gli volevano togliere un milione. Quando si fanno i patti, si era deciso 5 milioni fino al 28/29. Abbiamo uno dei portieri più forti del mondo, secondo Allegri uno dei 3 top al mondo, e perderlo a zero, o addirittura non rinnovare il contratto, non ci sono aggettivi, per me è insopportabile".