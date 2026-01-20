Roma, Leon Bailey rientra all'Aston Villa. Nel weekend a disposizione contro il Newcastle
Si è chiusa anzitempo l'esperienza di Leon Bailey alla Roma.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l'Aston Villa hanno concordato la risoluzione anticipata del prestito dell'attaccante giamaicano, che farà rientro immediato a Birmingham.
Il tecnico Unai Emery ha deciso di richiamare il giocatore e Bailey sarà già disponibile per i Villans nel weekend per la gara contro il Newcastle sul campo del St James' Park. Una parentesi romana che si conclude dopo appena sei mesi, senza che il classe 1997 sia riuscito a lasciare il segno: zero gol in Serie A e un impatto complessivamente deludente.
