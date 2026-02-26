Champions, solo un'italiana agli ottavi per la seconda edizione di fila: non accadeva da 11 anni

Per la seconda stagione consecutiva, la Serie A porta solo una squadra agli ottavi di finale di Champions League. L’anno scorso si era trattato dell’Inter, eliminata in questa edizione dal Bodo/Glimt; quest’anno resta invece in corsa l’Atalanta, mentre la Juventus ha seguito l’esempio dei nerazzurri di Milano e il Napoli aveva già salutato dopo la League Phase.

È una penuria di squadre che non si registrava da ben undici anni. Per trovare un precedente bisogna infatti tornare alla stagione 2014/2015: arrivò agli ottavi soltanto la Juventus, poi battuta in finale dal Barcellona di Luis Enrique.

Nella stagione precedente, invece, allo stesso stadio della competizione era arrivato soltanto il Milan, poi eliminato proprio agli ottavi dall’Atlético Madrid. È solo la quarta volta nella storia della Champions League, peraltro, che l’Italia arriva con una sola rappresentante agli ottavi della competizione.