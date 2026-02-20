Per mezz'ora gioca il Verona, ma il Sassuolo ne fa 2 in 3 minuti: al 45' decidono Pinamonti e Berardi
Un risultato difficile da pronosticare fino alla mezz'ora di gioco: il Sassuolo parte male, ma nel giro di tre minuti ne fa due al Verona e chiude il primo in vantaggio per 2-0. Di Pinamonti e Berardi, quest'ultimo su calcio di rigore, le reti che decidono fino a qui la sfida del Mapei Stadium.
Verona battagliero, Sarr si fa murare
È un Verona battagliero quello che scende in campo al Mapei Stadium. I primi venti minuti sono di marca gialloblu, con diverse situazioni pericolose create dalla squadra di Paolo Sammarco, tutt'altro che rassegnata al proprio destino. Manca un giallo su un'uscita in ritardo da parte di Muric su Bowie lanciato in campo aperto: l'arbitro Marinelli fa correre. L'occasione più chiara capita sui piedi di Sarr, dopo un tiro rimpallato a Bowie: la sfera finisce sui piedi del numero 9, che ci mette troppo a controllarla a si fa murare, solo davanti a Muric, dalla difesa avversaria.
Uno-due micidiale del Sassuolo: Pinamonti e Berardi colpiscono
Il Verona continua a premere, Bradaric avrebbe l'occasione di calciare dal limite, ma non se la sente di provare il sinistro e l'azione sfuma. Il Sassuolo della prima mezz'ora è offensivamente nullo, poi prova ad alzare il baricentro ed a provare a creare qualcosa. Il tecnico neroverde Fabio Grosso corre ai ripari già dopo 36 minuti. Il difensore Woyo Coulibaly è stato infatti sostituito da Filippo Romagna. Probabilmente una scelta legata soprattutto al cartellino giallo rimediato dal suo giocatore. Passano tre minuti e il Sassuolo trova il vantaggio: Laurienté scarica il pallone per Pinamonti che dal cuore dell'area è tutto solo e colpisce. Raddoppio immediato al 44': fallo di Niasse su Berardi, lo stesso attaccante si incarica della battuta: tiro parato da Montipò, sulla respinta lo stesso Berardi fa centro.