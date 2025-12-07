Perché il cambio di Yildiz? Spalletti: "Ho inserito Openda, pagato 45 milioni..."

"L’idea era farli giocare tra i loro tre difensori, avendo un centrocampista in più per gestire l’eventuale pressing uomo su uomo”. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha spiegato le sue scelte nel corso di Napoli-Juventus, persa dai bianconeri con il risultato di 2-1: “Yildiz, schierato centrale, aveva sempre l’uomo alle spalle e non è riuscito a esprimersi come può — e noi non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni giuste".

Perché il cambio di Yildiz?

"Una settimana fa mi chiedevate se avrebbe dovuto riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche lui. Ha segnato e può offrirci tanto, ma se la squadra ha bisogno di quelle vampate e intuizioni, anche lui deve aumentare il contributo".

Come sta Zhegrova?

"Nessun problema personale, ma viene da un lungo stop. È un giocatore devastante negli ultimi 15 metri, però questa settimana ha accusato fastidi ed è rimasto fuori dagli allenamenti. Serve tempo per riportarlo a ritmi alti: vorrei usarlo di più, ma deve ritrovare condizione".