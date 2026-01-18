"Perché non me l'ha detto prima?": Roma, Gasperini irritato con Pellegrini infortunato
La maledizione degli infortuni ha colpito sia il Torino che la Roma. Ma nell'elenco di problemi fisici ravvisati oggi in occasione della partita contro i granata, i giallorossi hanno dovuto rinunciare anche a Lorenzo Pellegrini: al minuto 52 il centrocampista ha ravvisato delle noie muscolari e richiesto il cambio.
Ma secondo quanto riferito da DAZN, l'allenatore Gian Piero Gasperini non l'ha presa benissimo. "Perché non me l'ha detto prima?", la dichiarazione letterale recuperata dall'emittente streaming. Sale quindi a tre il numero di perdite per problemi fisici tra Celik nel riscaldamento ed Hermoso nel primo tempo. Al posto di Pellegrini è entrato dunque Mati Soulé al minuto 53.
