Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al tifoso 19enne

Un Daspo della durata di 4 anni è stato emesso nei confronti dell'ultras interista di 19 anni che lo scorso 1° febbraio, durante il secondo tempo di Cremonese-Inter, aveva lanciato una bomba carta esplosa nei pressi del portiere Emil Audero.

Il giovane, attualmente agli arresti domiciliari, era stato arrestato in differita dalla Digos di Cremona subito dopo l'episodio, che aveva costretto l'arbitro a interrompere il match per consentire le verifiche del caso e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato comunicato dalla Polizia di Stato, che ha riferito anche nuovi provvedimenti per la partita Cremona-Napoli giocata lo scorso 28 dicembre. Per questi ultimi tafferugli infatti la Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni di interdizione dalle manifestazioni sportive, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi.

Secondo le indagini - riporta l'ANSA - lo scorso 28 dicembre, prima dell'inizio del match, una ventina di ultras napoletani sono giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all'impianto sportivo. Durante gli spostamenti hanno aggredito un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio e, poco dopo, in un'area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi. Al termine della gara, circa 50 ultras grigiorossi hanno poi tentato di raggiungere, travisati e brandendo aste e bastoni, il settore della tifoseria ospite, venendo però fermati dall'intervento di una squadra del Reparto Mobile.