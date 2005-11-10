Che scoppola per il Manchester United: regalo di Baleba, Nico Paz infila il 3-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 20:02Serie A
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21.10.2026 20:02Serie A
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Il Manchester United non c'è questa sera al Sinigaglia, il Como ci passa sopra. Ripartenza immediata al 57' per Nico Paz sulla destra, dopo la tremenda palla persa da Baleba: la progressione dell'argentino lo porta fino all'area, aprendo il mancino per infilare il 3-0.
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