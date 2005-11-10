Troppo facile per Nico Paz: sinistro a giro e subito 1-0. Ma il Manchester United dorme
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Yvonne Alessandro
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:51Serie A
autore Yvonne Alessandro
21.10.2026 18:51Serie A
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Il Como impiega appena 2 minuti per bucare il Manchester United. Un semplice servizio di Da Cunha per l'inserimento di Nico Paz che tutto solo ha potuto aprire il mancino e spedire palla in fondo alla porta per l'1-0 flash dei lariani al Sinigaglia.
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