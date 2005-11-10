Pieraccioni: "Spalletti-Totti come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini"

Parlando a Sky Sport Insider, l'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha parlato anche di una chat Whatsapp in cui parla della Fiorentina, una delle sue passioni: “L'ultimo messaggio è di Marco Masini: mi dice di dire che Pedro Gonçalves deve giocare. Fatto. Poi Gianfranco Monti aggiunge: è una squadra giovane con talento, ci vuole tempo. Un altro messaggio di Masini: l’allenatore deve essere bravo e veloce per risalire in classifica. Vabbè, questa è una bischerata, potevo dirla anche io”

E Carlo Conti non scrive nulla?

“Mette solo faccine che ridono”

Un attore da rubare al calcio?

“Perché uno solo? Mi prendo la coppia Spalletti-Totti, come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini, che sono anche più bellini da vedere",