Pieraccioni: "Spalletti-Totti come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini"
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
13.11.2026 12:22Serie A
L'attore e regista analizza così alcuni temi sul calcio italiano: questo il suo pensiero
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Parlando a Sky Sport Insider, l'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha parlato anche di una chat Whatsapp in cui parla della Fiorentina, una delle sue passioni: “L'ultimo messaggio è di Marco Masini: mi dice di dire che Pedro Gonçalves deve giocare. Fatto. Poi Gianfranco Monti aggiunge: è una squadra giovane con talento, ci vuole tempo. Un altro messaggio di Masini: l’allenatore deve essere bravo e veloce per risalire in classifica. Vabbè, questa è una bischerata, potevo dirla anche io”
E Carlo Conti non scrive nulla?
“Mette solo faccine che ridono”
Un attore da rubare al calcio?
“Perché uno solo? Mi prendo la coppia Spalletti-Totti, come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini, che sono anche più bellini da vedere",
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