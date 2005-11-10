Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni

Il portoghese Goncalo Ramos è stato il numero nove più costoso dell'ultima finestra di calciomercato. Visto il dominio della Premier non è passato inosservato il fatto che a definirlo sia stato il Milan, oltre 70 milioni di euro per un attaccante che nelle due precedenti stagioni ha vinto due Champions League recitando il ruolo di ottimo comprimario nel gruppo di Luis Enrique.

Gerry Cardinale la scorsa estate l'ha acquistato sperando con lui di risolvere il problema del centravanti ma ad oggi - circa tre mesi più tardi - il Milan si ritrova punto e a capo. I gol realizzati dal giocatore nato in Algarve in poco meno di 1200 minuti sono tre. Quattordici presenze in cui l'aiuto alla fase difensiva del classe 2001 è stato senza dubbio apprezzabile, ma che non ha risolto il problema del bomber. Chi fa gol in questo Milan? Ad oggi soprattutto Cisse, ma anche Rabiot, Moreira e Pulisic più di Ramos.

Tresoldi costa 60 milioni

La questione del numero nove non è insomma risolta ed ecco perché il Milan a gennaio può tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti. Perché Cardinale sta valutando un altro maxi-investimento per inserire in rosa un'altra prima punta come Nicolò Tresoldi. Dopo De Ketelaere e Jashari, il club rossonero può fare un altro affare col Club Brugge che chiede 60 milioni di euro per cedere l'attaccante nato a Cagliari ma oggi nell'Under 21 tedesca.

Il paradosso degli ultimi anni

Dovesse il Milan definire quest'affare, Cardinale si ritroverebbe ad aver speso circa 130 milioni di euro per risolvere il problema della prima punta. Una questione che dal dopo Pippo Inzaghi in poi è sempre stata di grande attualità a Milanello, tamponata in questi anni solo con giocatori che - paradossalmente - sono costati poco o nulla. Olivier Giroud arrivò al Milan quasi 35enne per circa un milione di euro e in tre stagioni ha realizzato 49 gol. Zlatan Ibrahimovic tornò invece a 38 anni compiuti per poi risultare determinante nel primo anno e mezzo. Soprattutto nella stagione dell'ultimo Scudetto con 15 gol in 19 partite.