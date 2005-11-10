Serie B fabbrica azzurra: 20 dei 31 convocati da Mancini hanno giocato nel campionato cadetto

La Nazionale italiana di Mancini che ribalta tutti i pronostici e torna a farci sognare parla la lingua della Serie BKT. All'indomani del prestigioso successo per 3-1 ottenuto a San Siro contro la Francia — firmato dalla doppietta di Francesco Pio Esposito e dalla rete di Davide Frattesi, due che la B l'hanno giocata — e alla vigilia della sfida decisiva di Bruxelles contro il Belgio per blindare l'accesso ai quarti di finale, i numeri certificano il ruolo centrale del campionato nell’ossatura della Nazionale.

Analizzando la lista dei 32 calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini, emerge un dato significativo: 20 giocatori su 31 hanno giocato in Serie BKT, accumulando complessivamente 944 presenze prima di affermarsi ai massimi livelli nazionali e internazionali.

‘C'è grandissima soddisfazione che i due terzi dei convocati siano transitati dalla B – dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - . È sempre stato motivo di orgoglio per l’Under 20 e l’Under 21, ma vederlo accadere oggi nella Nazionale maggiore invia un messaggio forte sulla valorizzazione del talento nostro e sulla sua qualità. Non solo abbiamo molti giovani che meritano la Serie A, ma diversi tra loro dimostrano anche di valere la maglia azzurra'.

Tra i pali, due dei tre portieri azzurri hanno costruito le proprie fondamenta nel secondo campionato italiano: Marco Carnesecchi, oggi punto di forza dell'Atalanta, vanta 89 apparizioni con le maglie di Trapani e Cremonese, club con cui ha conquistato una storica promozione. Accanto a lui spicca Guglielmo Vicario, attuale estremo difensore della Juventus, che ha difeso i pali di Venezia e Perugia per un totale di 78 partite.

Passando al reparto difensivo, sono quattro gli elementi lanciati dalla Serie BKT. Il laterale dell'Inter Federico Dimarco, entrato a gara in corso contro la Francia servendo un assist decisivo, ha mosso i primi passi tra i professionisti vestendo la maglia dell'Ascoli. Esperienza fondamentale anche per Daniele Ghilardi, oggi difensore della Roma, che si è messo in mostra nella Sampdoria con 38 gare disputate e 2 gol realizzati. Percorso analogo per lo juventino Federico Gatti, autentico simbolo della gavetta, esploso definitivamente nel Frosinone dove ha totalizzato 35 presenze e messo a segno 5 reti. Completa il pacchetto arretrato il giovane Matteo Palma, attualmente all'Udinese, che nella scorsa stagione si è temprato alla Sampdoria raccogliendo 11 presenze e 1 gol.

Il centrocampo rappresenta il reparto con la maggiore impronta della Serie BKT, guidato dal primatista assoluto di questa speciale classifica nonché protagonista del tris rifilato ai transalpini: Davide Frattesi. L'attuale centrocampista della Lazio ha costruito la propria esplosione attraverso le esperienze con Ascoli, Empoli e Monza, toccando quota 110 presenze e 13 gol. Dietro di lui figura Samuele Ricci, oggi in forza al Como, che si è formato e imposto nell'Empoli con 63 gare e 3 reti. Non manca il contributo di Sandro Tonali, attualmente al Tottenham, lanciato dal Brescia con 53 apparizioni e 5 gol. Importante e recente il trascorso di Issa Doumbia, ora allo Sporting Lisbona e subentrato nella notte di San Siro, protagonista con il Venezia nella scorsa stagione grazie a 37 presenze e 8 reti. Seguono Nicolò Fagioli, in forza alla Fiorentina, che ha conquistato la promozione con la Cremonese totalizzando 33 presenze e 3 gol; Nicolò Barella, colonna dell'Inter, che da giovanissimo ha fatto esperienza tra Cagliari e Como raccogliendo 21 gettoni; e infine Alessandro Romano, oggi al Cagliari, che ha debuttato in categoria con lo Spezia.

Anche il reparto offensivo azzurro deve moltissimo alla vetrina della Serie BKT, a partire dai fratelli Esposito, entrambi schierati dal primo minuto contro la Francia. Francesco Pio, oggi attaccante dell'Inter e mattatore a San Siro con due gol, è stato tra i grandi protagonisti recenti con la maglia dello Spezia, firmando 22 reti in 77 presenze. Suo fratello Sebastiano, attualmente al Sassuolo, ha invece maturato un lungo percorso nella categoria vestendo le divise di SPAL, Venezia, Bari e Sampdoria, per un bottino complessivo di 67 partite e 13 reti. Numeri di rilievo anche per Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna autore di un assist contro i francesi, cresciuto tra Reggiana e Pordenone con 54 presenze e 7 gol, e per il centravanti dell'Atalanta Gianluca Scamacca, che ha affinato il proprio fiuto del gol tra Cremonese e Ascoli siglando 10 reti in 47 apparizioni.

Completano il quadro offensivo Antonio Vergara, oggi al Napoli e in campo nella ripresa contro la Francia, formatosi nella Reggiana con 39 presenze e 5 gol; i due talenti lanciati dal Catanzaro nella passata stagione, ovvero Mattia Liberali, ora al Como, autore di 4 gol in 29 gare, e Alphadjo Cisse, attualmente al Milan, capace di realizzare 5 reti in 22 presenze. Una postilla per Nicolò Zaniolo, convocato da Mancini e poi tornato a casa per ‘motivi personali’, oggi all'Udinese e che mosse i suoi primi passi tra i professionisti con la Virtus Entella.

Numeri che dicono ancora una volta come la Serie BKT rappresenti un passaggio formativo insostituibile per il calcio italiano, capace di offrire minuti, responsabilità e competitività ai giovani destinati a trascinare la Nazionale maggiore verso i traguardi europei più prestigiosi.