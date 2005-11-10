Ronaldinho torna in campo, Mandorlini svela: "Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti"

Ravenna si prepara al ritorno in campo di Ronaldinho. Domenica alle 17.30 il campione brasiliano tornerà a giocare in occasione del derby Ravenna-Forlì a 11 anni dall'ultima gara giocata. Ma quanto giocherà il Gaucho? Lo annuncia lo stesso tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini intervistato da Sky Sport: “Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…”

Ma la prima domanda è: come l’ha presa il gruppo?

“Bene. Perché i ragazzi sono seri e soprattutto hanno capito che vedere con questa maglia un campione come lui, anche se quarantaseienne, ha un valore che va oltre il campo. Accende i riflettori su tutta Ravenna. È chiaro che non sia quel giocatore che era una volta. Ma è rimasto un grandissimo: ce ne siamo accorti subito, quando ci siamo confrontati. Alla presentazione è stato veramente splendido: è andato nello spogliatoio a parlare con tutti i suoi compagni. Diciamo che non è una cosa facile da gestire, ma in senso positivo. Anche perché il nostro obiettivo sono i tre punti, visto quello che sta combinando lo Spezia…”