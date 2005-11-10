De Bruyne verso l'Olanda? Van Bommel: "Sarebbe un campionato adatto a lui, dovrà decidere"

Kevin De Bruyne è l'uomo del momento, non solo per il gol che ha permesso al Belgio di battere la Turchia. Dopo aver realizzato la rete del momentaneo pareggio, il centrocampista del Napoli si è avvicinato alla panchina del Belgio per assumere una pillola, prima di essere sostituito al 68'. Un episodio legato ai problemi alla caviglia accusati nelle ultime settimane, dopo il colpo ricevuto durante Juventus-Napoli, partita nella quale era stato costretto a uscire già all'intervallo.

Intanto sono ripartite le voci sul suo futuro, con il PSV molto interessato al suo profilo. E il ct del Belgio, van Bommel, sembra benedire questa soluzione: "Il calcio olandese, sempre molto offensivo, sarebbe l’ideale per le caratteristiche di Kevin, ma questa è una decisione che dovrà prendere da solo. Ma Eindhoven è molto vicino a casa sua", dice il tecnico belga. L’obiettivo l’Europeo. Probabilmente, l’ultima grande vetrina con la nazionale di Kevin. Domenica c’è l’Italia: "Sarà bello giocare contro di loro", conclude De Bruyne.