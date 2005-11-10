Malagò e l'Italia: "Che emozione! Questi ragazzi hanno ridato entusiasmo, bravo Mancini"

“Che serata! Che emozione”. Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio, commenta così su Instagram il 3-1 dell’Italia alla Francia, a cui ha assistito ieri sera dal vivo: “Vincere a San Siro contro la Francia, davanti a un pubblico straordinario, è motivo di orgoglio e felicità. Complimenti a Roberto Mancini e a tutti i suoi ragazzi per una prestazione di carattere, qualità e cuore.

Ma c’è qualcosa che va oltre il risultato: l’affetto, l’entusiasmo e la passione che abbiamo respirato sugli spalti. Vedere ancora una volta San Siro colorarsi d’azzurro e sentire così forte il legame tra la Nazionale e il suo pubblico è una gioia immensa. In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a riaccendere un sentimento, a ritrovare un’identità e a far battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia. È un patrimonio prezioso, che dobbiamo custodire e alimentare ogni giorno.

Adesso, però, testa a Bruxelles: ci aspetta un’altra sfida importante contro il Belgio, con un obiettivo da conquistare, la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Avanti Azzurri, con lo stesso orgoglio, la stessa fame e, soprattutto, con questo straordinario entusiasmo! PS grazie al campione del mondo di F1 Kimi Antonelli, per lo splendido regalo che ci ha fatto con la sua presenza. Torna quando vuoi”.