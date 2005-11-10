Evacuo su Ronaldinho: "A 46 anni sarà una sorpresa, la classe non invecchia mai"

Felice Evacuo, ex attaccante fra le altre di Spezia, Parma, Benevento e Trapani, è intervenuto alla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com. Tanti i temi toccati, fra cui il tanto atteso ritorno in campo di Ronaldinho:

Partiamo da Ronaldinho, una grande operazione di marketing che domenica si concretizzerà in campo. Da appassionato, che effetto le fa rivederlo giocare in Serie C con la maglia del Ravenna?

"Farà sicuramente un effetto particolare, perché sappiamo benissimo che campione sia stato Ronaldinho. È una bella operazione di marketing per il Ravenna, che a queste iniziative tiene molto. Al di là di quello che succederà in campo, sarà un bell'evento. È sempre un punto interrogativo, perché questi grandi campioni sono capaci di tutto. Per la Serie C è comunque un lustro avere in campo un giocatore come lui, una leggenda del calcio mondiale. Vedremo cosa succederà".

Non gioca da circa undici anni, l'ultima presenza risale al 2015 in Brasile. Come si torna in campo dopo così tanto tempo?

"Non so se si sia allenato in Brasile, non ne ho idea e ho qualche dubbio anche su questo. Credo che forse sia proprio l'attesa di vederlo in campo a 46 anni a rendere ancora più speciale questo evento. Sarà una sorpresa, perché non sappiamo come lo ritroveremo. Dal punto di vista atletico non potrà essere il Ronaldinho di quando giocava, ma quando parliamo di campioni di questo calibro la tecnica non si perde mai. Sono curioso anch'io di vedere cosa riuscirà a fare in campo".

Ronaldinho porterà grande visibilità al Ravenna, ma negli ultimi anni è cresciuta anche quella della Serie C. È aumentata la qualità del campionato e diverse squadre promosse in Serie B hanno dimostrato di poter essere subito competitive. Quanto può essere importante questa crescita per il movimento italiano, che ha un grande bisogno di talento?

"Bisogna innanzitutto dire che, dall'arrivo di Marani alla guida della Lega Pro, la visibilità è aumentata tantissimo. Marani è un grande giornalista che proviene dal mondo della televisione e da Sky, quindi ha potuto portare la propria esperienza all'interno della Serie C. Questo ha dato sicuramente grande visibilità alla categoria. Per quanto riguarda il livello del campionato, sappiamo che ci sono tantissimi ragazzi che sono passati dalla Serie C. Purtroppo il calcio italiano, soprattutto ai livelli più alti, si è riempito di stranieri. Con la globalizzazione e la possibilità di osservare facilmente le partite all'estero, tante società di Serie A si sono strutturate per avere osservatori in quasi tutto il mondo e pescare anche fuori dall'Italia. Questo ha comportato uno svantaggio per i calciatori italiani, soprattutto per quelli più giovani.

Fortunatamente, anche grazie ai regolamenti che limitano l'impiego di calciatori extracomunitari, in Serie C c'è ancora una grande base di giocatori italiani. Salire di categoria non è mai facile, ma con un programma strutturato e una riforma di cui si parla ormai da troppo tempo, anche dalla Serie C e dalla Serie D potrebbero nascere i talenti destinati un giorno a far parte della Nazionale".

Restiamo sul campo e partiamo dal girone del Ravenna. I romagnoli devono vincere per cercare di tenere il passo dello Spezia, una piazza che lei conosce molto bene. Come ha visto la squadra allenata da Turati?

"Credo che Turati sia uno degli allenatori giovani più preparati del panorama italiano in questo momento. Ha dimostrato il proprio valore e ha maturato esperienze importanti. Guardare lo Spezia giocare in questo momento è un'ottima notizia: ci si rende conto che in questa categoria ha qualcosa in più degli altri, anche a livello di organico. Il direttore sportivo Angelozzi ha allestito una squadra di tutto rispetto, con giocatori che hanno già esperienza in Serie B, e i risultati si vedono sul campo. Credo che in questo momento il Ravenna sia l'unica vera concorrente dello Spezia per il primo posto, visto che le altre candidate alla vittoria finale sono piuttosto attardate".

Nel girone C ci sono piazze importanti come Bari, Catania e Salernitana, ma a fare la voce grossa è il Potenza, primo con nove punti di vantaggio e 35 gol segnati in 13 giornate. Non è più una sorpresa, dunque: è lì con pieno merito?

"No, direi proprio di sì. Il Potenza, come lo Spezia, ha un impianto di gioco molto importante. Propone un calcio offensivo e questo si riflette anche nel numero di gol segnati. Le grandi candidate della vigilia, Bari, Catania e Salernitana, per motivi diversi sono molto attardate e recuperare non sarà semplice.

Il Potenza ha dalla sua anche la spensieratezza di una squadra che magari era partita con altri obiettivi, o semplicemente con l'intenzione di disputare un buon campionato, e che adesso si ritrova in testa con nove punti di vantaggio. Cavalcando l'entusiasmo, tutto è possibile. Mi ricorda un po' la Juve Stabia di tre o quattro anni fa, quando le grandi non riuscirono a imporsi.

Il merito va alla società, che è molto seria e da anni investe nel calcio e nella squadra, ma anche al direttore sportivo e a Di Bari, che insieme al mister hanno saputo costruire un gruppo senza grandissimi nomi, ma composto da giocatori che stanno dimostrando il proprio valore sul campo".

Approfittiamo della sua carriera per spostarci in Serie A. Il Sassuolo ha scelto Roberto D'Aversa come sostituto di Alberto Aquilani. Lei ha avuto D'Aversa a Parma: che allenatore è? È l'uomo giusto per il Sassuolo?

"Ho avuto modo di conoscere il mister a Parma e credo che abbia dimostrato negli anni di avere le qualità per gestire anche un gruppo di Serie A come quello del Sassuolo. La società aveva puntato su Aquilani dopo il grande lavoro fatto a Catanzaro, pensando probabilmente che potesse proseguire quel percorso anche in una squadra giovane e ricca di talento come il Sassuolo. Le cose, però, non sono andate così.

Credo che D'Aversa sia l'uomo giusto per ricostruire quanto il Sassuolo aveva provato a fare nella prima parte della stagione, naturalmente con caratteristiche ed esperienza differenti. Dovrà innanzitutto sistemare la difesa, che ultimamente ha subito tanti gol, e poi cercare di trovare quella continuità che servirà alla squadra per salvarsi".

La Lazio è prima in classifica, una posizione che probabilmente in pochi si aspettavano. Può continuare questo percorso e lottare fino alla fine per il titolo?

"È difficile dirlo, ma credo che la Lazio abbia comunque disputato un inizio di stagione strepitoso, andando oltre le aspettative. Gattuso è un allenatore molto bravo e particolare, che sa coinvolgere i giocatori. Si crea quindi un legame anche emotivo, oltre che tecnico, con la squadra".

Chiudiamo con la sua nuova veste professionale. Dopo una grande carriera da calciatore ha iniziato quella da agente: come si trova nel passaggio da assistito ad assistente dei giocatori?

"È un mestiere molto complicato, perché i calciatori sono persone particolari e hanno modi di essere diversi. Durante la mia carriera ne ho conosciuti tanti, quindi sicuramente non è un lavoro semplice. Ho cominciato praticamente due anni fa e ho deciso di intraprendere questa avventura da solo, senza entrare nelle grandi agenzie, proprio per capire bene il mestiere. Spero di riuscire a fare il meglio possibile, anche se so che è un percorso molto complicato".