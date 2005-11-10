"Affondati", "Primo intoppo per Zidane": la stampa francese amara sul 3-1 dall'Italia

La Francia di Zidane perde a Milano: sotto i colpi di Pio Esposito e Frattesi, Rabiot e compagni sono caduti per 3-1 a San Siro, incassando la prima sconfitta della gestione Zidane. Sebbene la qualificazione ai quarti di finale della competizione non sia ancora compromessa e resti da completare domenica contro la Turchia a Bordeaux, la battuta d'arresto a San Siro ha attirato l'amarezza della stampa francese.

La reazione della stampa francese alla sconfitta con l'Italia

L’Équipe, nella sua versione digitale, ha parlato del "primo intoppo" dell’era Zidane, mentre sull'edizione cartacea ha titolato in prima pagina "Gelati e affondati", in riferimento alla pioggia battente su Milano, analizzando poi il crollo nella ripresa e le difficoltà del reparto difensivo, in particolare per le difficoltà sugli esterni. Sulla stessa linea si è espresso Le Parisien, evidenziando sul sito web la mancanza di solidità difensiva e di esperienza internazionale di un gruppo ringiovanito. Sulla prima pagina dell'edizione cartacea, accanto alle notizie sul movimento studentesco, il quotidiano ha pubblicato una foto di Zinédine Zidane accompagnata dal titolo "Primo passo falso dell'era Zidane".