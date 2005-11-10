A volte ritornano: D'Amico ha già preso Lookman all'Atalanta, ora lo vuole alla Roma

La Roma cercherà con grande forza un esterno d'attacco nel mercato di gennaio e la lista di nomi si fa più ricca ogni giorno che passa. L'obiettivo numero uno dovrebbe essere lo stesso di parte dell'estate, il brasiliano Endrick del Real Madrid che tra l'altro ha avuto modo di accentuare in parte il rammarico con la prestazione da migliore in campo sfoderata nella palpitante rimonta dei Blancos all'Olimpico in Champions League. Ma non è l'unico.

Un anno dopo, basta con Madrid

Avanza tra le candidature anche quella di Ademola Lookman. Che ha lasciato la Serie A da meno di un anno ma potrebbe volerci tornare. Da un inverno all'altro, nei mesi la sua considerazione del trasferimento dello scorso gennaio all'Atletico Madrid sembra essere cambiata. E dal forte impatto iniziale, il nigeriano è passato a dare un contributo via via sempre minore. Sia in termini di apporto realizzativo (quest'anno ha segnato 2 gol, uno in Liga e l'altro in Champions) che di minutaggio.

D'Amico lo ha preso già a Bergamo

Chi conosce e frequenta abitualmente Lookman giura che consideri la sua esperienza all'Atletico Madrid già virtualmente conclusa. E che abbia una particolare voglia di tornare a giocare in Serie A, il torneo in cui ha saputo esprimersi su livelli più alti: chissà che in tal senso non possa giocare un ruolo decisivo la presenza a Trigoria di quel Tony D'Amico che è lo stesso dirigente che lo ha acquistato ai tempi dell'Atalanta. Secondo Gazzetta, il procuratore dell'attaccante starebbe confermando la volontà del suo assistito di andarsene a gennaio.