Atalanta, Kristensen: "Obric? Farò di tutto per aiutarlo oggi"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 15:01Serie A
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25.10.2026 15:01Serie A
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Thomas Kristensen, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Frosinone: "E' normale per un giovane ragazzo come Obric, fa parte del percorso. Ha fatto bene fino ad adesso e farò di tutto per aiutarlo oggi".
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