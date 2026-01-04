Piove sul bagnato per la Lazio: sotto 2-0 sul Napoli, biancocelesti in 10 per il rosso a Noslin
Piove sul bagnato per la Lazio. E non soltanto dal punto di vista meteorologico. La squadra di Maurizio Sarri resta in dieci per l'espulsione a Noslin. L'attaccante biancoceleste, già ammonito, atterra fallosamente il neo entrato Buongiorno e riceve da Massa il doppio giallo guadagnando la via anticipata per gli spogliatoi.
