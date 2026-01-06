Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa-Como 0-3, le pagelle: Douvikas non perdona, Nzola sì. Perrone e Paz dominanti

Pisa-Como 0-3, le pagelle: Douvikas non perdona, Nzola sì. Perrone e Paz dominanti
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:04
Antonino Sergi

Risultato finale: Pisa-Como 0-3

PISA
Semper 6 - Si fa trovare pronto sui tentativi di Nico Paz che provano a scuotere il Como, non può nulla invece sulle conclusioni di Perrone e Douvikas. Non ha colpe.

Coppola 5,5 - Era stato un buon esordio in Serie A per l'ex Vis Pesaro, sempre molto attento in marcatura ma sporca la sua prestazione nel finale con la trattenuta inutile su Douvikas che vale il rigore per il Como.

Caracciolo 6 - Tallona Douvikas, l'attaccante del Como costretto sempre a giocare spalle alla porta per tutto il primo tempo. Poi le maglie si allargano dopo il vantaggio e la difesa toscana comincia a imbarcare acqua. Dal 86' Hojholt sv.

Canestrelli 5,5 - Ordinaria amministrazione, poi però accorcia con leggero tardi su Perrone nell'azione che porta al gol dell'argentino e che fa infuriare Gilardino in panchina.

Touré 5 - Jesus Rodriguez gli dà un saggio delle sue qualità nell'uno contro uno alla prima occasione, fatica nel prendere le misure allo spagnolo che spinge forte sull'acceleratore.

Piccinini 6,5 - Energia, corsa e sacrificio in mezzo al campo. Motore instancabile senza palla, pericoloso anche sui tagli in area di rigore e per ben due volte costringe Butez alla parata per negargli la gioia del gol. Dal 78' Lorran sv.

Aebischer 5,5 - Un cartellino giallo evitabile nel primo tempo, forse ne limita un po' la sua prestazione ma riesce a bilanciare con l'esperienza. Ma il cartellino pesa soprattutto quando aumenta la spinta dei lariani. Dal 78' Esteves sv.

Marin 6 - Come Piccinini, si sacrifica molto in fase di non possesso andando a mordere i portatori di palla del Como. Diversi contrasti andati a segno nei momenti di maggior spinta dei lariani. Dal 64' Leris 6 - Non entra benissimo, però si guadagna il rigore poi fallito da Nzola.

Angori 5,5 - Poco nel vivo della manovra, si dedica maggiormente alla fase difensiva ma davanti non punge. Poche scorribande lungo la corsia mancina per lui.

Tramoni 6,5 - Tutti i contropiedi del Pisa sono orchestrati dal numero dieci, ha sempre le idee chiare quando riceve palla. La migliore occasione nel primo tempo è la sua, sfiora il gol con un destro dal limite dell'area. Dal 64' Moreo 5 - Non un grande impatto con la sfida, dimentica Perrone nell'azione che sblocca la partita.

Nzola 4,5 - Torna in campo, Gilardino conta sulle sue doti ma è una giornata storta per l'ex Fiorentina e si capisce dall'occasione cestinata a fine primo tempo. Poi si incarica della battuta del rigore che poteva riaprire la sfida, ma calcia debolmente e Butez ringrazia.

Alberto Gilardino 5,5 - Comincia soffrendo, poi guadagna campo ed ha anche le occasioni per sbloccarla. Decide di cambiare assetto, leva Tramoni che stava creando problemi alla difesa del Como e il Pisa si spegne sotto i colpi dei lariani.

COMO
Butez 7 - Soffia fuori il destro di Perrone, si fa trovare sempre pronto sulle conclusioni di Piccinini poi diventa il protagonista di giornata con il rigore parato a Nzola che chiude definitivamente la contesa.

Smolcic 6 - Ordinaria amministrazione lungo la corsia destra per lui, non corre grandi rischi nel duello ravvicinato contro Angori. Poco davanti, il Como attacca maggiormente sul versante opposto. Dal 65' Vojvoda 6 - Spinge e aumenta la qualità della manovra sulla destra.

Ramon 5,5 - Uno dei primi chiamati in causa per iniziare il palleggio dei lariani, costretto a spendere il giallo che però gli farà saltare la prossima importante sfida contro il Bologna.

Kempf 6,5 - Chiama al duello Nzola, ne esce poche volte sconfitto. Non presta il fianco al centravanti del Pisa, sempre attento e preciso nel tackle. Nessuna sbavatura dentro tutta la partita.

Valle 6 - Preferito a Moreno rispetto all'ultima di campionato, si intende bene con Jesus Rodriguez e funziona la catena di sinistra del Como. Sempre proiettato in avanti.

Perrone 7 - Serviva una giocata, una scintilla per sbloccare una sfida bloccata e ci ha pensato l'argentino. Mancino chirurgico, partita stappata e tre punti importantissimi.

Da Cunha 5,5 - Regia appannata per il centrocampo del Como, incappa in una giornata no. Tranne una conclusione da fuori, diversi errori in fase di impostazione. Non una grande giornata. Dal 65' Caqueret 6 - Intraprendente nella metà campo avversaria, leggero il tocco per il rigore su Leris.

Kuhn 5,5 - Fabregas gli concede una grande occasione alla Cetilar Arena questo pomeriggio, ma l'ex Celtic non riesce ad ingranare la marcia giusta per prendersi la scena. Troppo timido. Dal 79' Baturina sv.

Nico Paz 7 - Inutile sprecare altri aggettivi per l'argentino, un solo errore ma quando il Como è in difficoltà ci pensa lui a rialzare il livello. Ci prova di destro e di sinistro, poi avvia in scioltezza l'azione del raddoppio. Dal 88' Sergi Roberto sv.

Jesus Rodriguez 6,5 - Subito dai primissimi minuti comincia a sgasare lungo la corsia mancina, vince diversi uno contro uno e nel finale timbra l'assist vincente per il gol di Douvikas che chiude la partita. Dal 88' Posch sv.

Douvikas 7,5 - Non è stata una partita semplice per l'attaccante di Fabregas, sempre tallonato da Caracciolo. Nel primo pallone giocabile trova il gol da attaccante di razza, nel finale si incarica del calcio di rigore e sigla la sua doppietta personale. Glaciale.

Cesc Fabregas 6,5 - Il suo Como imprime il solito ritmo alla partita, ma l'avvio di ripresa non aveva fornito grandi spunti interessanti. Cambia qualcosa pescando dalla panchina, mossa azzeccata che aumenta la spinta dei suoi fino alle giocate personali che alla fine fanno la differenza.

