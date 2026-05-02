Atalanta-Genoa, i convocati di De Rossi: rientra Ekuban, ancora out alla fine Norton-Cuffy
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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Atalanta. Buone notizie per il tecnico rossoblù che recupera, almeno per la panchina, Caleb Ekuban mentre non figura nell'elenco Brooke Norton-Cuffy.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Ouedraogo, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
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