Genoa, ora testa al campionato: rientrano Sabelli e Malinovskyi, da valutare Gronbaek

Il dicembre del Genoa non è iniziato nel migliore dei modi. Il Grifone infatti è stato stoppato in Coppa Italia dall'Atalanta dopo che la squadra di Daniele De Rossi, sotto di una rete con Djimsiti, è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Fini. Una partita in cui la Dea ha mostrato la sua superiorità con i rossoblù che, generosi all'inizio, sono stati travolti dall'ex Raffaele Palladino. "C'è da migliorare", dice il tecnico in sala stampa, con la testa che immediatamente deve essere rivolta al campionato e alla gara di lunedì sera contro l'Udinese.

Continuità in campionato

Al Bluenergy Stadium, Vasquez e compagni dovranno dimostrare più compattezza nella fase di non possesso per portare a casa un risultato positivo in vista poi degli ultimi tre impegni dell'anno solare contro squadra del calibro di Inter, Atalanta di nuovo e Roma. Un mese tutto d'un fiato dunque con l'obiettivo di far sorridere nuovamente la classifica e dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi in campionato.

Rientrano gli influenzati

E per la gara in terra friulana dovrebbe svuotarsi l'infermeria con i rientri di Sabelli e Malinovskyi che avranno smaltito la sindrome influenzale mentre Albert Gronbaek verrà valutato. Le condizioni del norvegese, affaticamento muscolare, non preoccupavano e dunque dovrebbe essere a disposizione del tecnico.