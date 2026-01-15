Pisa, Gilardino: "Bozhinov dovrà essere bravo a sporcarsi. Serve attenzione con Durosinmi"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, entrando nel merito della campagna acquisti condotta dalla società: "Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e il secondo per Durosinmi perché la scorsa settimana ha fatto il primo ed è poi dovuto tornare in Repubblica Ceca. Stanno bene e sarà compito mio nelle valutazioni e nel minutaggio capire quanto daranno. Durosinmi ha finito di giocare a dicembre, ma si è sempre allenato e dovrò stare attento nelle considerazioni all’interno della gara e nel minutaggio. Per quanto riguarda la coperta, è vero è un po’ corta, ma sinceramente sono sereno perché confido nei ragazzi che ho a disposizione. Mi fa stare tranquillo vederli allenare e l’attitudine che portano nell’allenamento".

Sono attesi anche Joao Pedro e Loyola, la società sta spendendo già una ventina di milioni sul mercato.

"La fotografia di quello che hai appena detto è chiara. In un mercato difficile come quello di gennaio il club sta facendo enormi sforzi per cercare di inserire dei giocatori in un contesto di squadra già avviato. Non è mai semplice a gennaio farlo, considerando gli acquisti di Bozhinov e Durosinmi. Prendo per ora in considerazione solo loro, la società è molto vigile sul mercato, sta lavorando forte e l’allineamento e il confronto quotidiano è costante. E’ un aspetto molto positivo. Bozhinov è un ragazzo giovane, può fare il braccetto mancino e dovrà essere bravo a sporcarsi, non dovrà essere troppo pulito però l'ho visto solo ieri o in video, quindi mi riservo di cambiare idea. E' un ragazzo molto intelligente, ieri con lui e Rafiu abbiamo fatto diverse sessioni video, hanno voglia di imparare ed è un aspetto che velocizza il loro inserimento".

Quanto cambia in questo aver cambiato buona parte dell'attacco?

"Si, i giocatori portano nuova linfa che fa bene alla squadra. Chi arriverà dovrà mettersi subito a disposizione di questo gruppo".