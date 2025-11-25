Il Sassuolo non molla e trova il pari nel recupero, il Pisa rosica col sorriso

Gol e spettacolo al Mapei: Sassuolo e Pisa chiudono 2-2 il posticipo del 12° turno di Serie A. Partenza fulminea con due reti nei primi minuti: Nzola sblocca su rigore al 3’, Matic risponde subito con un sinistro al volo. Nella ripresa i neroverdi sfiorano il sorpasso con un contropiede perfetto, ma è il Pisa a colpire nel finale: Meister firma l’1-2 con un tiro deviato da Muharemovic. Quando la vittoria sembrava fatta, in pieno recupero arriva il pari del Sassuolo: cross di Volpato e zampata decisiva di Thorstvedt per il definitivo 2-2.

Le parole di Grosso

"Abbiamo ripreso la partita al quarto di recupero. Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto. Siamo partiti con l'handicap, poi abbiamo avuto degli alti e bassi. Siamo una squadra nuova che deve provare a cercare di crescere. L'obiettivo per la stagione? Io ce l'ho chiaro e so quanto sarà difficile perseguirlo. Se continuiamo così io sarò il primo ad essere felice, possiamo e vogliamo crescere. Il campionato è difficile, abbiamo affrontato una neopromossa che è in un momento ottimo. Ogni settimana devi preparare una grande partita. Non metto freni, ma sono consapevole della difficoltà del campionato. Se sei bravo ad alzare il livello, puoi portare a casa partite come questa".

Le parole di Gilardino

"Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo fatto forse un po' più noi e potevamo concretizzare di più. Nella ripresa sono venute fuori le qualità del Sassuolo, anche con i cambi. Rosichiamo con il sorriso. Prendere gol a trenta secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere la consapevolezza e la fiducia alta. "Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento sotto l'aspetto mentale, è successo lo stesso a Milano contro il Milan, probabilmente ci manca qualcosa. Con la Cremonese non è stato così. Non rimprovero nulla ai ragazzi, per la prestazione e la voglia di soffrire. Credo si sia visto anche stasera"