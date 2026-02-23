Pisa, Hiljemark: "Primo tempo disastroso, ma ci sono ancora 12 partite da giocare"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina:

«Il primo tempo è stato disastroso: siamo scesi in campo con troppa paura, senza fare le cose che avevamo provato in allenamento. Nella ripresa siamo migliorati molto e abbiamo creato diverse occasioni per pareggiare. Dobbiamo scendere in campo per giocare a calcio, con personalità.

Sono molto arrabbiato per il primo tempo e per il risultato, ma ci sono ancora tante partite da giocare. Ci sono 36 punti a disposizione: non possiamo permetterci di giocare solo 45 minuti, dobbiamo farne 90 sempre. Se entri in campo con paura, è impossibile fare bene. Dobbiamo lavorare soprattutto a livello mentale: oggi nel primo tempo ho visto una squadra bloccata».

Perché Durosinmi è partito ancora dalla panchina?

«Ho studiato la Fiorentina: lasciano spesso spazio sulle fasce e per questo ho scelto di schierare Iling Jr e Stojilkovic dal primo minuto. Poi loro hanno cambiato qualcosa e nella ripresa ho modificato anch’io l’assetto. Sono state semplicemente scelte tattiche».