TMW Pisa, Leris: "Punto importante col Sassuolo, dobbiamo tenercelo stretto ma brucia"

Mehdi Leris, calciatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco le sue parole dichiarazioni: "Con il mister studiamo tanto le squadre avversarie, in settimana lavoriamo tanto, abbiamo tanti giocatori che possono fare diversi ruoli e oggi è stata una partita tatticamente difficile perché hanno individualità molto forti e facendo due sistemi nella stessa partita siamo riusciti a trovare il vantaggio, ultimamente stiamo facendo bene, e questo punto dobbiamo tenercelo stretto".

Cos'è stato per voi aver fatto gol subito?

"L'hanno pareggiato subito e sappiamo che possiamo meglio da questo punto di vista. Adesso c'è un po' di rammarico ma è un punto importante".

Terzo 2-2 consecutivo in trasferta. Eravate piuttosto sconsolati, si può dire che questo è il pareggio che brucia di più?

"Credo di sì perché è stato all'ultimo, non so quanti secondi mancavano alla fine. Fa male, brucia. Potevamo fare di più, impariamo qualcosa in più ogni partita. Siamo andati avanti sul 2-1, loro hanno mandato in campo un altro giocatore offensivo, Moreo ha fatto il terzino sinistro, ci siamo sacrificati. Oggi ci è mancato poco e brucia un po'".

Ora arriva l'Inter a Pisa: come si preparano queste partite?

"Giochiamo in casa, sarà una gara difficilissima. Lo staff sono sicuro farà il meglio per preparare la partita, avremo i tifosi con noi, sarà una partita tosta ma qualcosa possiamo fare".