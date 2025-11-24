Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Pisa, Leris: "Punto importante col Sassuolo, dobbiamo tenercelo stretto ma brucia"

ieri alle 23:00Serie A
Antonio Parrotto

Mehdi Leris, calciatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco le sue parole dichiarazioni: "Con il mister studiamo tanto le squadre avversarie, in settimana lavoriamo tanto, abbiamo tanti giocatori che possono fare diversi ruoli e oggi è stata una partita tatticamente difficile perché hanno individualità molto forti e facendo due sistemi nella stessa partita siamo riusciti a trovare il vantaggio, ultimamente stiamo facendo bene, e questo punto dobbiamo tenercelo stretto".

Cos'è stato per voi aver fatto gol subito?
"L'hanno pareggiato subito e sappiamo che possiamo meglio da questo punto di vista. Adesso c'è un po' di rammarico ma è un punto importante".

Terzo 2-2 consecutivo in trasferta. Eravate piuttosto sconsolati, si può dire che questo è il pareggio che brucia di più?
"Credo di sì perché è stato all'ultimo, non so quanti secondi mancavano alla fine. Fa male, brucia. Potevamo fare di più, impariamo qualcosa in più ogni partita. Siamo andati avanti sul 2-1, loro hanno mandato in campo un altro giocatore offensivo, Moreo ha fatto il terzino sinistro, ci siamo sacrificati. Oggi ci è mancato poco e brucia un po'".

Ora arriva l'Inter a Pisa: come si preparano queste partite?
"Giochiamo in casa, sarà una gara difficilissima. Lo staff sono sicuro farà il meglio per preparare la partita, avremo i tifosi con noi, sarà una partita tosta ma qualcosa possiamo fare".

