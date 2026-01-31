Pisa-Sassuolo è 0-2 all'intervallo. Gol di Berardi e autorete di Caracciolo

Sassuolo sul doppio vantaggio a Pisa nella prima partita di questo sabato di Serie A. 0-2 il parziale all'intervallo con il gol di Berardi, rientrato titolare oggi e subito a segno, e l'autorete di Caracciolo.

Partita viva fin dai primi minuti con i padroni di casa che si sono fatti vedere dalle parti di Muric con insistenza fin dall'inizio della partita. Poi però è arrivata la prodezza del campione con il gol segnato da Domenico Berardi, rientrato oggi titolare, che dopo essere partito dalla metà campo, defilato sulla destra, è entrato in area di rigore e ha battuto Scuffet con un destro potente e preciso.

A una manciata di secondi dall'intervallo è poi arrivata la doccia freddissima per il Pisa, con Berardi ancora protagonista per i neroverdi. Tiro cross dalla destra del numero 10 del Sassuolo e sfortunata deviazione di Caracciolo nella propria porta per lo 0-2 sul quale si è concluso il primo tempo.