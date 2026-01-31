Genoa, il riscatto di Ostigard sarà anticipato: 2,5 milioni subito al Rennes anziché 7 a giugno
Il Genoa ha già deciso: Leo Ostigard sarà riscattato. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossime ore il Grifone eserciterà in anticipo la sua opzione d'acquisto col Rennes per il centrale norvegese. Questa decisione arriva dopo l'addio di Grønbæk, tornato proprio al Rennes e poi girato nuovamente in prestito all'Amburgo.
A detta dell'emittente, i rossoblù spenderanno circa 2,5 milioni di euro per acquistare subito Ostigard, anziché aspettare e spenderne 7 in estate. In questa stagione l'ex tra le altre del Napoli ha collezionato finora 18 presenze, 4 gol e 1 assist.
