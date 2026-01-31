Troppo Sassuolo per il Pisa: 1-3 il finale alla Cetilar Arena. Super Berardi

Importante vittoria del Sassuolo che ha battuto in trasferta il Pisa per 3-1 grazie alla rete di Berardi e all'autogol di Caracciolo nel primo tempo e di Kone nella ripresa. A nulla è servito invece il gol di Aebischer a inizio secondo tempo che aveva illuso i padroni di casa di poter riprendere il risultato.

Fin dall'inizio della partita la squadra di Gilardino, oggi in tribuna per squalifica, ha provato a impensierire la retroguardia neroverde ma al venticinquesimo è arrivato il colpo del campione che ha sbloccato la partita. Al rientro in campo dal primo minuti dopo l'infortunio di novembre Domenico Berardi si è preso la scena partendo da metà campo, sull'out di destra, arrivando fino all'ingresso dell'area di rigore e siglando la rete del vantaggio con un tiro di destro potente e preciso. Poco dopo ancora protagonista il numero 10 con un tiro cross che ha trovato il piede di Caracciolo per il più classico degli autogol, a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa il Pisa è entrato in campo con tutto un altro piglio e ha trovato subito il gol dell'1-2 con Aebischer, ma poco dopo Kone ha rimesso il Sassuolo con due gol di vantaggio. Nell'ultima mezz'ora il Pisa ha poi provato a rientrare in partita ma senza riuscirci.