Immobile al Paris FC, l'allenatore Gilli: "Ottimo giocatore, fa gol. Ma non posso parlarne"

Dodici mesi di distanza dalla Serie A, 35 anni e una serie di infortuni hanno penalizzato Ciro Immobile, che nelle prossime ore saluterà nuovamente l'Italia per una nuova esperienza all'estero. Infatti, dalle ultime informazioni raccolte da TMW, l'attaccante italiano interromperà a gennaio la permanenza al Bologna per firmare con il Paris FC fino al 2027.

Le visite mediche sono in programma nella giornata di domani, come anticipato, mentre mister Scarpa d'Oro 2020 (36 gol con la Lazio) attende con impazienza di redimersi da sei mesi piuttosto complicati, con minuti contati e senza alcun gol. Intanto però arrivano degli indizi dalla Ligue 1, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Paris FC-Olympique Marsiglia, perché l'allenatore parigino Stephane Gilli ha commentato l'indiscrezione di mercato.

"Immobile? È un attaccante che fa gol, che gioca nel Bologna, è un ottimo giocatore", ha evidenziato il tecnico francese di 51 anni in tono scherzoso. "Si dicono molte cose sulla stampa, non è un segreto il profilo che stiamo cercando: un attaccante capace di segnare. Che volete che vi dica? (ride, ndr) Non posso rispondervi". Insomma bocca cucita, salvo poi aggiungere: "Posso parlare dei miei giocatori, ma non di quelli che ancora non lo sono. Se lo desidero ma è ancora troppo presto per dire che è un giocatore del Paris FC? Mi piace come ha posto la domanda, ma rimane una sua considerazione".