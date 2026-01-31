Pisa-Sassuolo 1-3, le pagelle: Berardi decisivo, Muric che rischi, Durosinmi ci prova

Risultato finale: Pisa-Sassuolo 1-3



PISA

Scuffet 5,5 - Prestazione segnata da lampi di reattività alternati a incertezze decisive. La conclusione violenta e angolata di Berardi lascia poche chance di intervento, mentre sul colpo sicuro di Koné si supera con un tuffo plastico che evita il tracollo. L'autorete di Caracciolo non dipende da responsabilità dirette, ma l'estremo difensore non riesce a trasmettere sicurezza al reparto.

Canestrelli 5 - La fascia destra diventa un'autostrada per le incursioni di Laurienté e la mobilità del tridente emiliano. Il centrale fatica tremendamente a contenere gli inserimenti centrali e non trova mai il tempo per impostare dalla difesa con lucidità. La sostituzione all'intervallo certifica le difficoltà evidenti contro un attacco verticale e organizzato. Dal 46' Leris 6 - Ingresso che ribalta l'inerzia della ripresa con personalità e qualità. Il cross millimetrico dalla fascia innesca l'azione del gol di Aebischer, poi pennella un traversone perfetto per Durosinmi che spreca malamente. Garantisce spinta costante e giocate di qualità, dimostrando le caratteristiche tecniche per incidere sugli equilibri offensivi.

Caracciolo 5 - Pomeriggio da dimenticare per il capitano difensivo, protagonista in negativo dell'autorete che chiude il primo tempo. Il tentativo di anticipare Koné si trasforma in una deviazione sfortunata ma evitabile con maggiore lucidità e posizionamento. Nel finale, visibilmente provato dai crampi, riesce comunque a fermare Fadera lanciato a rete con un intervento difensivo di puro carattere.

Bozhinov 5,5 - Partenza promettente con il gol annullato per fuorigioco che condiziona psicologicamente l'intera prestazione. Dietro alterna buone chiusure a momenti di sofferenza contro la mobilità degli attaccanti ospiti. Il cartellino giallo rimediato per fallo su Berardi testimonia le difficoltà nel contenere le ripartenze neroverdi con il fisico.

Touré 5 - Prestazione insufficiente sulla corsia destra, dove viene costantemente saltato dagli avversari senza fornire copertura adeguata. La conclusione strozzata di destro rappresenta l'unica iniziativa offensiva degna di nota. L'errore che regala un assist involontario a Thorstvedt poteva costare carissimo, mentre l'ammonizione certifica una gara nervosa e imprecisa.

Aebischer 6,5 - Centrocampista di qualità che rappresenta l'unica luce in una serata buia per i toscani. Il destro a giro che lambisce il palo anticipa la rete che riapre clamorosamente il match, un destro potente dal limite che si insacca all'angolino dimostrando personalità e tecnica sopraffina. La prestazione conferma le doti tecniche superiori del centrocampista.

Marin 5 - Prestazione anonima in mezzo al campo, dove non riesce mai a dettare i tempi né a contrastare efficacemente la mediana ospite dominante. Thorstvedt, Matic e Koné controllano il centrocampo senza trovare opposizione significativa. La sostituzione all'intervallo conferma una prima frazione insufficiente per intensità e qualità nelle giocate. Dal 46' Loyola 5,5 - Inserimento che non modifica gli equilibri della gara, faticando a trovare posizione e ritmo contro un centrocampo organizzato e fisico. Non riesce a dare solidità alla mediana nei momenti decisivi della ripresa, quando il Pisa tenta disperatamente la rimonta dopo il gol di Aebischer.

Angori 5,5 - La fascia sinistra offre sporadiche sortite offensive senza creare pericoli concreti alla porta difesa da Muric. Dietro soffre tremendamente la velocità e gli strappi di Berardi, protagonista assoluto della serata. Non trova mai il timing giusto per i cross dalla corsia mancina che potrebbero alimentare la manovra offensiva. Dall'84' Stengs s.v.

Tramoni 6 - Pprova ad accendersi con giocate di qualità ma trova sempre la muraglia difensiva neroverde sulla sua strada. Il destro che sfiora il palo impegna Muric, poi nel finale prova la conclusione a giro respinta in corner da Idzes. L'ammonizione per proteste testimonia la frustrazione per un episodio dubbio in area. Generosità senza fortuna.

Moreo 5,5 - Lotta su ogni pallone ma non trova mai la zampata vincente che potrebbe riaprire il match. L'occasione più ghiotta arriva dopo un'uscita azzardata di Muric, ma la conclusione termina addosso all'estremo difensore. Prestazione di sacrificio e generosità senza la necessaria concretezza sotto porta. Dal 69' Stojilković 5,5 - L'accelerazione sulla fascia con tiro-cross per Durosinmi viene annullata per fuorigioco. Non riesce a incidere nel finale nonostante i tentativi di cercare spazi nella difesa avversaria, ormai arroccata a protezione del vantaggio conquistato con merito.

Meister 5 - Isolato in avanti, non riceve palloni giocabili e viene costantemente anticipato dalla coppia centrale neroverde. L'anticipo subito da Muric in uscita tempestiva fotografa una prestazione difficile. Fatica tremendamente a tenere palla e a fungere da riferimento offensivo per i compagni. La sostituzione all'intervallo appare inevitabile. Dal 46' Durosinmi 5,5 - L'ingresso vivacizza l'attacco pisano con movimenti più dinamici rispetto a Meister. Fornisce l'assist intelligente ad Aebischer per il gol che riapre il match ma spreca clamorosamente una conclusione di testa su cross perfetto di Leris. Sfiora il pareggio con Idzes che salva sulla linea, poi anticipa di testa Muric in uscita senza imprimere forza.

Gaetano Caridi 5 - Approccio tattico sbagliato contro un Sassuolo più brillante e organizzato su ogni zona del campo. Il 3-4-2-1 non funziona in fase difensiva, con le catene laterali costantemente saltate dagli esterni ospiti. I tre cambi all'intervallo testimoniano gli errori iniziali ma non bastano per invertire l'inerzia di una gara compromessa dall'autorete di Caracciolo.

SASSUOLO

Muric 5 - Serata caratterizzata da numerose incertezze in uscita che potevano costare carissimo alla squadra e compromettere il risultato. Le uscite maldestre su Moreo rischiano grosso, con l'attaccante del Pisa che calcia addosso sprecando malamente. L'errore più clamoroso arriva con l'uscita folle fuori area dove solo Idzes sulla linea evita il pareggio. Prestazione nervosa.

Walukiewicz 6 - Il difensore garantisce solidità sulla fascia destra con chiusure puntuali e letture difensive corrette che neutralizzano le sortite offensive avversarie. Riceve palla da Berardi e crossa in area senza trovare compagni, poi serve traversone che rimbalza tra i difensori. Prestazione attenta che neutralizza le sortite di Tramoni e Angori.

​

Idzes 7 - Prestazione molto positiva del centrale che salva letteralmente il risultato con un intervento sulla linea miracoloso dopo l'uscita folle di Muric. La respinta in corner sul destro a giro di Tramoni dimostra tempismo perfetto e senso della posizione. Domina i duelli aerei contro Meister e Durosinmi, mostrando personalità da difensore esperto e carismatico.

Muharemovic 6 - Interpreta il ruolo con intelligenza tattica e fisicità dominante sui palloni alti. L'intercetto del cross di Moreo deviato in corner testimonia il tempismo difensivo. Guida il reparto arretrato con autorità, comunicando costantemente con i compagni di reparto. Poche sbavature in una serata che vede il Pisa creare occasioni pericolose.

​

Doig 6 - Alterna fase difensiva e spinta offensiva con equilibrio tattico e disciplina. Contiene le ripartenze sulla corsia di competenza senza correre rischi particolari né farsi sorprendere dalle accelerazioni avversarie. Garantisce copertura costante quando Laurienté si accentra per favorire gli inserimenti centrali. Prestazione di sostanza e intelligenza.

​

Koné 7 - Domina il centrocampo con interdizione fisica e inserimenti di qualità che mettono in crisi la difesa pisana. La conclusione a tu per tu con Scuffet viene negata da parata strepitosa, poi anticipa regolarmente Tramoni in area neroverde su contatto dubbio. La rete decisiva arriva con destro chirurgico dopo assist perfetto di Matic che chiude il match. L'ammonizione rappresenta l'unica macchia.vDal 73' Lipani s.v.

Matic 7 - Orchestra la manovra con tempi perfetti e geometrie millimetriche che mandano in tilt la mediana avversaria. La conclusione dalla distanza termina di poco a lato, poi confeziona l'assist illuminante per Koné che chiude definitivamente il match. Comanda il centrocampo con personalità cristallina, rallentando o accelerando i ritmi secondo necessità tattica.

Thorstvedt 6,5 - La mezzala dinamica unisce corsa, fisicità e capacità di inserimento negli spazi con timing perfetto. Il lancio preciso per Berardi innesca l'azione del vantaggio neroverde, dimostrando visione di gioco e qualità nel lancio lungo. Riceve involontariamente palla da Touré ma calcia debolmente tra le braccia di Scuffet. L'ammonizione condiziona la gara limitando l'aggressività.

Berardi 8 - Protagonista assoluto al rientro da titolare dopo due mesi di assenza che vale i tre punti conquistati. Il destro potente e preciso che sblocca il match arriva dopo un dribbling da campione che salta l'avversario in area. La volée incrociata lambisce il palo sfiorando la doppietta, poi il sinistro a giro termina alto. Il cross teso deviato in autorete da Caracciolo chiude il primo tempo, nella ripresa impegna Scuffet di sinistro. Prestazione da fuoriclasse assoluto. Dall'84' Volpato s.v.

Pinamonti 6 - Si sacrifica nel lavoro oscuro per i compagni senza trovare la via del gol personale. Lo stacco di testa su cross morbido di Laurienté termina di poco alto sopra la traversa. Lavora spalle alla porta con intelligenza tattica, facendo salire la squadra nei momenti di pressione avversaria. Prestazione generosa che favorisce gli inserimenti di Berardi e Koné. Dal 73' Moro 6 - L'ingresso porta freschezza atletica nel finale di gara quando il Pisa spinge alla disperata ricerca del pareggio. L'ammonizione rimediata per fallo testimonia l'intensità messa in campo per aiutare la squadra a gestire il vantaggio conquistato. Prestazione di sostanza nei minuti conclusivi cruciali.

Laurienté 6,5 - Crea superiorità numerica con dribbling e accelerazioni devastanti sulla fascia che mandano in crisi la difesa avversaria. Entra in area con dribbling rapido e serve verso la porta con Scuffet che respinge. Il cross perfetto per Berardi sfiora il raddoppio, poi confeziona traversone morbido per Pinamonti. Prestazione brillante ricca di giocate tecniche. Dal 73' Fadera 6 - L'ingresso negli ultimi minuti porta velocità sugli esterni che mette in difficoltà una difesa stanca. Il lancio a rete viene fermato da Caracciolo con intervento provvidenziale nonostante i crampi. Cerca di chiudere definitivamente il match sfruttando gli spazi lasciati dal Pisa proteso disperatamente in avanti.

Fabio Grosso 7 - Scelte tattiche vincenti che fruttano la seconda vittoria consecutiva e il decimo posto in classifica agganciando momentaneamente l'Udinese. Il 4-3-3 funziona perfettamente con Berardi rilanciato titolare dopo due mesi che ripaga la fiducia con gol e prestazione da trascinatore. La gestione dei cambi nella ripresa tutela il vantaggio con intelligenza tattica superiore.