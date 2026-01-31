Serie B, 22ª giornata: Frosinone bloccato sul pari. Il Venezia vince e vola in vetta
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani ma che ha visto il sabato cadetto prendere il via con i primi cinque match di giornata che hanno visto il loro fischio di inizio alle ore 15:00. Da poco, quindi, gli stessi sono terminati.
Festa grande in casa Venezia, con la formazione lagunare che non solo batte la Carrarese, ma vede anche il Frosinone bloccato sul pareggio dalla Virtus Entella: il che significa sorpasso, con gli arancioneroverdi che si portano quindi in vetta alla classifica. Poco più sotto, nuovo ko per il Cesena, che cade contro l'Avellino, mentre il Catanzaro perde sul campo del SudTirol; non vanno oltre lo 0-0, al 'Castellani' Empoli e Modena, con la classifica delle due che non cambia sensibilmente.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Spezia 20*
Bari 20
Mantova 19*
Sampdoria 19*
Pescara 14*
*una gara in meno