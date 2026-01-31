Serie B, 22ª giornata: Frosinone bloccato sul pari. Il Venezia vince e vola in vetta

Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani ma che ha visto il sabato cadetto prendere il via con i primi cinque match di giornata che hanno visto il loro fischio di inizio alle ore 15:00. Da poco, quindi, gli stessi sono terminati.

Festa grande in casa Venezia, con la formazione lagunare che non solo batte la Carrarese, ma vede anche il Frosinone bloccato sul pareggio dalla Virtus Entella: il che significa sorpasso, con gli arancioneroverdi che si portano quindi in vetta alla classifica. Poco più sotto, nuovo ko per il Cesena, che cade contro l'Avellino, mentre il Catanzaro perde sul campo del SudTirol; non vanno oltre lo 0-0, al 'Castellani' Empoli e Modena, con la classifica delle due che non cambia sensibilmente.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Sabato 31 gennaio 2026

Ore 17.15 - Pescara - Mantova

Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 33*

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Virtus Entella 21

Reggiana 20*

Spezia 20*

Bari 20

Mantova 19*

Sampdoria 19*

Pescara 14*

*una gara in meno