Roma, Hermoso: "Era troppo importante vincere. Tante rotazioni? Rosa di qualità"
Paolo Lora Lamia
Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.
Non era facile ripartire dopo la sconfitta col Real: la reazione c'è stata.
"Per noi era importante fare le cose bene, vincere e lasciare la porta inviolata. Oggi per noi partita troppo importante, avevamo bisogno di vincere dopo la sconfitta col Real ed era importante per la classifica".
Voi difensori segnate molto: il tuo gol è servito ad instradare la partita?
"Siamo una squadra tosta, che vuole andare forte e fare sempre le cose come dice il mister. E' importante lasciare la porta a 0 e poi abbiamo un talento davanti da sfruttare per segnare".
7 cambi tra Real e Genoa, 6 cambi stasera: rotazioni che servono per rimanere col ritmo alto?
"Certo abbiamo una rosa completa e giocatori di qualità in ogni ruolo. Bisogna essere una squadra come siamo, tutti lavoriamo per fare il meglio e questo parla del lavoro che stiamo facendo noi, la rosa e anche il direttore sportivo. Continuiamo così".