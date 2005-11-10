Roma, Hermoso: "Era troppo importante vincere. Tante rotazioni? Rosa di qualità"

Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Non era facile ripartire dopo la sconfitta col Real: la reazione c'è stata.

"Per noi era importante fare le cose bene, vincere e lasciare la porta inviolata. Oggi per noi partita troppo importante, avevamo bisogno di vincere dopo la sconfitta col Real ed era importante per la classifica".

Voi difensori segnate molto: il tuo gol è servito ad instradare la partita?

"Siamo una squadra tosta, che vuole andare forte e fare sempre le cose come dice il mister. E' importante lasciare la porta a 0 e poi abbiamo un talento davanti da sfruttare per segnare".

7 cambi tra Real e Genoa, 6 cambi stasera: rotazioni che servono per rimanere col ritmo alto?

"Certo abbiamo una rosa completa e giocatori di qualità in ogni ruolo. Bisogna essere una squadra come siamo, tutti lavoriamo per fare il meglio e questo parla del lavoro che stiamo facendo noi, la rosa e anche il direttore sportivo. Continuiamo così".