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Napoli-Bodo/Glimt 4-3, le pagelle: prof. De Bruyne, il vero McTominay, incubo difesa

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 23:06Serie A
20.10.2026 23:06Serie A
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Risultato finale: Napoli-Bodo/Glimt 4-3

Il Napoli non è ancora guarito, ma contro il Bodo/Glimt è più forte degli imprevisti: 4-3 al Maradona, non senza sofferenza e fino alla fine contro una squadra mai doma. Super McTominay - doppietta e palo - super De Bruyne in versione regista. Allegri azzecca le mosse, con una difesa che però fa acqua e va registrata. Prima vittoria in Champions League per gli azzurri in questa edizione.

LE PAGELLE DEL NAPOLI (a cura di Daniele Najjar)

Meret 6 - Può poco sui gol, trasmette un po' d'insicurezza con un rinvio sbagliato e un'uscita che poteva costare cara. Ottima la risposta su Berg.

Di Lorenzo 5,5 - Non accorcia con i tempi giusti su Hauge, che fa 1-1 in un ottimo momento per il Napoli. In generale dal suo lato entrano con troppa facilità.

Rrahmani 5 - Primo tempo ordinato e dove concede nulla, ma nella ripresa c'è troppo spazio per colpire nella sua zona e lui va un po' in confusione.

Marin 5 - Come per il compagno di squadra, dopo 45 minuti perde un po' le misure e non va bella figura, in particolare con il tunnel subito sul 2-2.

Spinazzola 6 - Pronti-via, fa l'assist a Politano dopo 54 secondi, nel primo tempo spinta costante a sinistra, mette anche Hojlund in porta. Colpevole di una marcatura leggera sul 2-2 di Helmersen, ma si rifà ancora recuperando la palla del 3-2. (Dal 79' Olivera s.v.).

Anguissa 6 - Non può essere al top e non lo è, ma non sfigura lì in mezzo con corsa e rattoppi. Nella ripresa cala vistosamente e Allegri lo cambia. (Dal 60' Lobotka 6 - Entra in un momento di grossa difficoltà del Napoli e, con la squadra schiacciata, fatica a fare ciò che sa fare meglio, ovvero dirigere il traffico).

De Bruyne 7,5 - L'offerta di Allegri, forse, dovrebbe considerarla: davanti alla difesa è un professore e riesce ad incidere comunque con le sue verticalizzazioni che tagliano in due le difese. E quanti palloni recuperati e gestiti.

McTominay 8 - Il primo gol è una liberazione, ma si vedeva già prima che sta sempre meglio. Colpisce un palo che grida vendetta, poi è ancora lui a prendere l'ascensore per il 3-2.

Politano 7,5 - Voleva farsi perdonare dopo l'errore con il Villarreal, ci mette 54 secondi a scaricare una frustata scaccia-crisi. Poi l'assist per McTominay per il 3-2. Preziosissimo. (Dal 79' Giovane 7 - Dal manuale "come entrare e incidere". Pressa tutti, corre, si danna l'anima ed è premiato con la palla recuperata a recapitata in rete grazie alla deviazione di Bjortuft. Autogol? Poco cambia).

Hojlund 5,5 - Tanto sacrificio, tante sportellate, una sola chance che comunque non era facile da concretizzare: palla sull'esterno della rete. Partita comunque non buona.

Lang 6,5 - Il velo per il 2-1 di Hojlund e quattro conclusioni pericolose: sulla seconda doveva fare di più solo davanti al portiere. C'è, è il più attivo, ma deve essere più concreto. E quel tacco che fa ripartire il Bodo... (Dal 79' Beukema s.v.).

Allenatore: Massimiliano Allegri 6,5- Per una squadra malata, contavano due cose stasera: scuotere i suoi con qualcosa di diverso e soprattutto vincere, in qualche modo. Che il Napoli non stia bene lo si vede dal fatto che per due volte si faccia riprendere dopo aver creato tanto e che fino alla fine rischi la beffa. Ritrova Anguissa, la mossa De Bruyne da play funziona e il McTominay di stasera è un nuovo acquisto, praticamente.

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LE PAGELLE DEL BODO/GLIMT (a cura di Marco Pieracci)

Haikin 6 - Bucato al primo tiro in porta, oggettivamente imparabile: lo osserva impotente. Risponde presente in almeno altre tre occasioni, viene beffato da due deviazioni.

Sjovold 4,5 - Capitano di serata, non gli dice bene perché si trova a fronteggiare Lang in serata sì. Sovrastato da McTominay nell'episodio decisivo, la combina grossa con Giovane.

Gundersen 5,5 - Il più risoluto nello sbrogliare le situazioni di pericolo, anche se non è sempre all’altezza della situazione: prova a metterci il piedone, ma così favorisce McTominay.

Bjortuft 5,5 - Hojlund gioca sul filo del fuorigioco, non si può distrarre un attimo perché non ha il passo per contenerlo se lanciato in profondità.

Bjorkan 5 - Falsa partenza, si fa sorprendere dall’avvio bruciante del Napoli: arriva in colpevole ritardo all’appuntamento con la diagonale su Politano. Gli
Dall'84' Aleesami sv

Auklend 5,5 - Pronti, via, viene lasciato sul posto da Spinazzola: prova inutilmente a rincorrerlo, gli concede un cross comodo. Corre per quattro, però perde la palla del 3-2.
Dall'84' Maatta sv

Berg 6,5 - Cercato in maniera compulsiva dai compagni, non perde la lucidità, pure quando viene messo sotto pressione dagli avversari: alza il ritmo col palleggio. Sfiora anche il gol.

Brunstad-Fet 7 - Movimenti tra le linee di difficile lettura per il Napoli, è la variabile impazzita che mette a nudo la fragilità dei meccanismi difensivi azzurri: mette lo zampino in tutte le reti.

Blomberg 5,5 - In dubbio fino all’ultimo, è un recupero prezioso per la capacità di interpretare entrambe le fasi con la stessa intensità: gli manca un po’ di brillantezza in fase conclusiva.
Dall'84' Mvuka sv

Helmersen 6,5 - Nel primo tempo, al netto di qualche buona sponda, non ha possibilità per mettersi in mostra. Il discorso cambia nella ripresa: la stoccata del 2-2 è da grande centravanti.
Dal 77' Brynhildsen sv

Hauge 7 - Inizialmente se ne sta un po’ in disparte, ma quando meno te l’aspetti colpisce senza pietà. Aggiorna le statistiche da urlo contro le squadre italiane, offre una gran palla a Bjortuft.

Allenatore: Knutsen 6 - La perla di Politano gli rovina i piani, ma risale la china col palleggio. Tanta fiducia nei propri mezzi, forse pure troppa. Urgono rimedi per la difesa, troppo allegra: 9 gol tra Bayern e Napoli sono tanti.

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