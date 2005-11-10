Poker del Frosinone col Sassuolo: Raimondo firma la tripletta e porta i suoi sul 4-2
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:04Serie A
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16.10.2026 22:04Serie A
Sugli sviluppi di un corner Kvernadze scodella per il colpo di testa di Ghedjemis, respinto sui piedi di Raimondo dal portiere neroverde al 59'.
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Poker del Frosinone al 59' della sfida casalinga col Sassuolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kvernadze scodella per il colpo di testa di Ghedjemis, respinto sui piedi di Antonio Raimondo da Muric. Niente da fare per il portiere kosovaro e tripletta per il giovane bomber dei ciociari. Padroni di casa ora sul 4-2.
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