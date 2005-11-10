Frosinone, il punto sulla sosta: il test col Benevento e le news su Raimondo

Periodo di lavoro intenso in casa Frosinone durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra di mister Massimiliano Alvini, reduce da un eccellente avvio di campionato con 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate, ha sfruttato la pausa per disputare un test amichevole a porte chiuse allo stadio "Benito Stirpe" contro il Benevento, imponendosi con il punteggio di 2-1.

La sgambata è stata l'occasione ideale per mantenere alto il ritmo partita e concedere prezioso minutaggio a chi finora ha trovato meno spazio nelle rotazioni della Serie A. Tra le note liete della giornata c'è senza dubbio la prova di Enzo Tchato: il laterale classe 2002, attualmente in cerca del suo esordio ufficiale in campionato e chiuso dalla concorrenza di un ottimo Oyono, si è messo in evidenza con una prestazione di spessore, impreziosita dall'assist vincente per il gol di Cittadini.

Non sono mancate le curiosità nel corso del match: in campo si è visto un inedito Ilario Monterisi indossare la prestigiosa maglia numero 10 e la fascia da capitano, mentre il metronomo Giacomo Calò ha vestito eccezionalmente la casacca numero 9, solitamente riservata al centravanti. Test utile dunque per i giallazzurri, che ora riprenderanno la marcia in vista della supersfida del 10 ottobre contro il Napoli allo stadio "Maradona".

Sul fronte assenze, mister Alvini ha dovuto fare a meno di tutti i suoi centravanti: Birligea e Bobček erano impegnati con le rispettive Nazionali, mentre Antonio Raimondo è fermo ai box per infortunio. Proprio sulle condizioni di quest'ultimo filtra un cauto ottimismo: a seguito degli esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, il classe 2004 resta in dubbio per la trasferta del "Maradona", ma proverà a stringere i denti per un recupero lampo; in caso contrario, il suo rientro in campo verrebbe rimandato in occasione della sfida interna contro il Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre allo "Stirpe".