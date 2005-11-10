Frosinone, ottime notizie per Alvini: Raimondo recupera, a Napoli in panchina

Ottime notizie in casa Frosinone a poche ore dalla supersfida dello stadio Diego Armando Maradona con il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante Antonio Raimondo ha completato con successo il suo tentativo di recupero lampo.

Nonostante le scorse ore di forte apprensione e il lavoro differenziato, il centravanti giallazzurro ha voluto stringere i denti a tutti i costi per non far mancare il proprio apporto alla squadra in un match così delicato. Lo staff medico e tecnico hanno sciolto gli ultimi dubbi nel pomeriggio: Raimondo farà ufficialmente parte della lista dei convocati per la trasferta partenopea.

Un recupero fondamentale per mister Massimiliano Alvini, che pur dovendo fare i conti con l'emergenza in avanti e l'assenza di Birligea, potrà contare almeno sulla presenza in panchina del proprio numero nove, pronto a dare il suo contributo a gara in corso qualora fosse necessario.