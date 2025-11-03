Polverosi sulla Fiorentina: "Squadra allo sbando. Nessuno poteva immaginare questo scempio"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva l'analisi di Alberto Polverosi sulla drammatica crisi sportiva nella quale versa la Fiorentina:

"Il termine che si addice a questo terribile momento è 'mai'. Mai vista una squadra di soli fantasmi, mai successo nella storia della Fiorentina di non vincere nemmeno una volta in dieci partite, mai perso quattro volte su cinque nel suo stadio, mai capitato a una società di restare con un presidente a 8.000 chilometri di distanza e un solo dirigente alla guida, e soprattutto mai nessuno alla fine del mercato poteva immaginare questo scempio. Ieri la Fiorentina si è nascosta, prima in campo e poi fuori.

[...]

Una squadra allo sbando, una classifica terrificante, una tifoseria sul piede di guerra, uno stadio con le gru, un allenatore con tutt’e due i piedi fuori dal Viola Park, un altro allenatore in arrivo, un altro diesse accanto, una società con un solo dirigente, un presidente che, per ragioni comprensibili sia chiaro, non può lasciare New York. E questa è la stagione del centenario".