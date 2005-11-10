Lazio, Mandas: "Gattuso mi ha dato fiducia da subito, avevo bisogno di questo"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Marco Pieracci
01.11.2026 18:08Serie A
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Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 2-1 sul Cagliari: "C'è grande entusiasmo dentro lo spogliatoio, siamo felici però la cosa più importante per noi è l'umiltà. Dobbiamo pensare partita dopo partita".
Cosa ti ha detto Gattuso quando è arrivato?
"Il mister mi ha dato fiducia dall'inizio della stagione, io ho bisogno di questo. Mi fa allenare tanto, mi aiuta tanto nel gioco di piede e voglio fare di tutto per lui e per la squadra".
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