Lazio, Mandas: "Gattuso mi ha dato fiducia da subito, avevo bisogno di questo"

Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 2-1 sul Cagliari: "C'è grande entusiasmo dentro lo spogliatoio, siamo felici però la cosa più importante per noi è l'umiltà. Dobbiamo pensare partita dopo partita".

Cosa ti ha detto Gattuso quando è arrivato?

"Il mister mi ha dato fiducia dall'inizio della stagione, io ho bisogno di questo. Mi fa allenare tanto, mi aiuta tanto nel gioco di piede e voglio fare di tutto per lui e per la squadra".