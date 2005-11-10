Lazio, Mandas: "Bello vincere partite così. Gattuso ci fa avere il fuoco dentro"

17.07 - Sedici anni dopo l'ultima volta la Lazio chiuderà una giornata di campionato in solitaria in vetta alla classifica grazie al successo odierno per 2-1 contro il Cagliari. Il vantaggio di N'Zola viene rimontato da Isaken e Pinamonti, regalando così il sesto successo consecutivo alla Lazio. Tra pochi minuti il portiere biancoceleste Christos Mandas interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.56 - È iniziata la conferenza stampa di Christos Mandas.

Oggi ha vinto la squadra che ha voluto di più la vittoria?

"Oggi non era una partita facile, c'erano pochi spazi ma fino al primo minuto abbiamo avuto la voglia di vincere. È bello vincere partite così perché si esalta la nostra mentalità".

Come ti sta aiutando Gattuso nella tua crescita?

"Il mister mi sta aiutando molto soprattutto per la fiducia che mi sta dando. Sto crescendo anche con i piedi e nelle uscite, tutta la squadra mi sta aiutando a livello difensivo".

Come è cambiata la fase difensiva rispetto alla tua prima avventura alla Lazio?

"Secondo me è cambiata la voglia della squadra, tutti hanno il fuoco dentro e danno tutto per tutto. Per noi questo è importante, specialmente a livello difensivo. Lavoriamo tanto tatticamente, siamo sempre positivi e abbiamo sempre energie. Facciamo tutto per non prendere gol".

17.59 - È terminata la conferenza stampa di Christos Mandas.