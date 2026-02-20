Primi "verdetti" nella lotta salvezza? Il Sassuolo vola, il Verona alza bandiera bianca

La sfida giocata stasera al Mapei Stadium è sembrata emettere due verdetti virtuali, anche se la matematica è ancora lontana dal dare certezze. Sassuolo-Verona è terminata 3-0 grazie alla doppietta di Berardi ed al gol di Pinamonti. Un risultato difficile da prevedere dopo i primi trenta minuti di gara, visto che gli ospiti sembravano avere uno spirito differente rispetto ai rivali e la voglia di non mollare. Ma nel giro di tre minuti, a fine primo tempo, la squadra di Grosso ha aperto e chiuso i conti.

Con ancora dodici gare da giocare e tutto il weekend di Serie A ancora da vivere, è chiaro che tutto sia ancora aperto ad ogni risultato. I 35 punti raggiunti dal Sassuolo però sembrano mettere Berardi e compagni al riparto da possibili sorprese in negativo. I neroverdi attualmente sono addirittura ottavi in classifica, ad un passo dall'Europa.

Sul fronte opposto il Verona rimarrà ancora ultimo a 15 punti, nella migliore delle ipotesi a pari punti con il Pisa, che lunedì affronterà la Fiorentina. A preoccupare però sono soprattutto le 9 lunghezze di distanza dal quart'ultimo posto occupato dal Lecce. Ma soprattutto la sensazione di resa data da una squadra che nelle difficoltà non sta trovando le soluzioni per reagire e rimanere agganciata al treno salvezza.