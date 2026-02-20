Sassuolo, Pinamonti: "Fino a un paio di settimane fa sembravo il più scarso di tutti..."

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Verona: "Col mister c'è un ottimo rapporto, cerca di pizzicarmi ogni volta che può ma lo fa giustamente. C'è sempre bisogno di qualcosa in più, per cercare di migliorarsi".

Qual è il segreto del vostro tridente?

"Specialmente con i due esterni davanti ci troviamo molto bene, perché abbiamo giocato tante partite insieme e anche se l'anno scorso non ero con loro questa alchimia è rimasta, cerchiamo di metterla a disposizione della squadra. Il merito però è anche di quelli dietro, noi proviamo a ripagare il loro lavoro sporco con gol e assist, quando succede siamo molto contenti".

Quanti sono i meriti di Grosso?

"Il mister ha dato tanto, quando fai 35 punti a 12 dalla fine vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Lui parla molto con la squadra, si è creato un bel rapporto e penso che le cose si vedano in campo".

Perché si parla così poco di Pinamonti?

"Non lo so, sto attento a cosa dire perché c'è il rischio di essere frainteso. In queste ultime partite ho fatto gol, ma fino a due settimane fa sembravo il più scarso di tutti. Ci vuole un po' di equilibrio. Io so quello che do alla squadra, cercherò di fare ancora meglio dimostrando sul campo".