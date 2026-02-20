Live TMW Sassuolo, Pinamonti: "Contento del gol in casa, spero sempre nella Nazionale"

23.00 - Andrea Pinamonti, calciatore delSassuolo, parla in conferenza stampa dopo il match odierno contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni: "Profumo di azzurro o neroverde? Profumo di una grande vittoria, di tre punti importantissimi del gol e poi cerco sempre di dimostrare sul campo e quello che sarà sarà".

Quanto sei contento del primo gol in questo stadio...

"Sono contento del gol davanti ai nostri tifosi, penso sia una coincidenza, l'importante è che si faccia gol, in casa o fuori penso importi poco. Festeggiare con i tifosi è bello, poi quando arriva il gol è sempre bello".

All'inizio il Verona ha fatto bene, poi vi siete svegliati: cosa è successo?

"Sapevamo che il Verona sarebbe partito forte e sapevamo che dovevamo tenere duro nella prima parte, soffrire, stare compatti, sapevamo che poi saremmo usciti per imporre il nostro gioco. Siamo stati bravi a restare compatti e lucidi".

A Udine ti sei lasciato andare a un gesto, hai zittito i tifosi che probabilmente ti hanno beccato: cosa c'era dietro quel gesto? E come hai vissuto il periodo in cui non hai fatto gol?

"Udine per me è un capitolo chiuso, è stata una cosa di campo, magari ho sbagliato ma era da un po' di partite che venivo beccato da parole pesanti anche senza un motivo valido, poi ci sarà modo di parlare con i tifosi ma penso non ci sarà alcun tipo di problema, poi l'importante è sempre dimostrare tutto. Il periodo senza gol? Per un attaccante può diventare pesante, il gol è l'emozione più bella che c'è nella partita, ma è anche vero che io ho sempre dato tutto, ho messo a disposizione la mia energia e la mia esperienza nell'aiutare la squadra dove bisognava fare un lavoro sporco per aiutare la squadra ma sicuramente da settimana scorsa mi sono tolto un bel peso".

Quanto ti aiuta a trovare la porta con più facilità la presenza di Berardi?

"Sappiamo tutti che Dome è un valore aggiunto, siamo contenti di riaverlo dopo l'infortunio. Toglie degli uomini perché gli altri vanno a raddoppiarlo e semplifica tutto il contorno della fase offensiva".

Hai trovato la continuità? Quando Pinamonti manca però si sente...

"La continuità vedremo, spero di continuare con questo trend perché fa star bene me e la squadra. Quando ci sono il lavoro sporco passa in secondo piano e si focalizzano su Pinamonti che non ha segnato, c'è tanto lavoro che faccio e non si vede".

23.30 - Termina la conferenza