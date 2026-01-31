TMW Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave

C'è stato un contatto fra Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell'Atalanta, e Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid. I due si sono parlati per capire i termini della trattativa e la possibilità, da parte del nigeriano, di scegliere Madrid come prossimo step di carriera. È il secondo contatto diretto fra Lookman e l'Atletico, dopo che nella giornata di ieri si era svolto un primo approccio da parte dei dirigenti dell'Atleti con lo stesso Lookman.

Il resto dipenderà da domani. Perché ci sarà un contatto per cercare di chiudere. Bisognerà limare la richiesta di commissioni, con gli agenti che avevano già un'intesa con il Fenerbahce che, da par suo, offriva 9 milioni di euro. L'Atletico Madrid invece rilancerà nelle prossime ore con una proposta da circa 5 milioni di euro all'anno più bonus, più alta di quanto poteva proporre l'Inter durante la sessione estiva.

L'accordo fra i due club c'è già da qualche ora, con una proposta intorno ai 40 milioni, bonus compresi. Per giugno invece è calda la trattativa che porta a Ederson, con l'Atleti che ha giocato d'anticipo mettendolo in cima alla lista delle preferenze, cercando di avere una prelazione già ora. Quindi nelle prossime ore sono attese novità per discutere definitivamente l'ingaggio e cercare di chiudere l'accordo con l'attaccante nigeriano e portarlo a Madrid.