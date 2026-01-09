Fede chiama la Juventus. Tuttosport in prima pagina: "Chiesa telefono casa"

"Chiesa telefono casa". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus e sul possibile ritorno in bianconero di Federico Chiesa. L'ex attaccante avrebbe aperto al trasferimento ma sta cercando di capire l'aria che tira in casa bianconera. Dal ruolo agli allenamenti fino alle ambizioni del club, tutti temi che potrebbero fare la differenza per l'addio al Liverpool e che stanno facendo riflettere anche Spalletti. Per la difesa invece sale Senesi mentre a centrocampo l'obiettivo della Juve è sempre Kessie.

MILAN - In prima pagina spazio dedicato anche al Milan, frenato nel posticipo della diciannovesima giornata. A San Siro il Diavolo non è andato oltre l'1-1 contro il Genoa, passato in vantaggio grazie al gol di Colombo e poi raggiunto dalla rete di Leao. Rammarico per il Grifone che allo scadere ha fallito anche un penalty, molto contestato dai calciatore rossoneri, con Stanciu. Milan che quindi resta secondo, con un ritardo di tre punti rispetto alla capolista Inter.

TORINO - Sul fronte mercato si muove pure il Torino, che punta forte su Marianucci nonostante la concorrenza della Cremonese. Il Toro ha avviato una trattativa no-stop con il Napoli per chiudere l'affare ma sta preparando anche l'offerta per Ricardo, altro difensore in forza al Botafogo e che varrebbe come secondo rinforzo per il reparto arretrato granata.