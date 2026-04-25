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PSG, croce e delizia pre-Bayern: Vitinha salta l'Angers, Fabian Ruiz vuole tornare titolare

PSG, croce e delizia pre-Bayern: Vitinha salta l'Angers, Fabian Ruiz vuole tornare titolareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

A tre giorni dalla sfida contro il Bayern Monaco nelle semifinali di Champions League, Luis Enrique ha svelato la lista dei convocati per la trasferta di questo sabato sera contro l'Angers, dove il PSG avrà l'occasione di allungare in vetta alla Ligue 1. Prima della semifinale d'andata in Europa, al Parco dei Principi contro i formidabili campioni di Germania di Kompany, i parigini intendono sferrare il colpo decisivo per il titolo di campionato francese. Ai danni del Lens primo inseguitore.

Tra le novità del gruppo prescelto dal tecnico del PSG, Vitinha non ci sarà: la bussola di centrocampo di Luis Enrique non farà parte della trasferta di quest'oggi. Il motivo è semplice e risale al problema al tallone destro rimediato domenica scorsa nella sconfitta incassata dall'Olympique Lione (1-2).

C'è Fabian Ruiz. C'era un'attesa smisurata per il ritorno del centrocampista spagnolo, reduce da un lungo infortunio, ma oggi in Ligue 1 punterà a riconquistare la maglia da titolare. Dopo due partite di fila da subentrato, l'ex Napoli vuole ricominciare a giocare dal primo minuto: l'ultima presenza da prima scelta risale alla sconfitta in Champions contro lo Sporting Lisbona dello scorso 20 gennaio (1-2).

La lista completa dei convocati
Portieri: Chevalier, Safonov, Renato Marin.
Difensori: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.
Centrocampisti: Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Dro, Zaire-Emery, Joao Neves.
Attaccanti: G.Ramos, Kvaratskhelia, Dembélé, Mayulu, Barcola, Doué.

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