Il Liverpool prepara la rivoluzione in difesa: preso Jacquet, l'obiettivo ora è Kounde
Il Liverpool potrebbe sorprendere tutti nel prossimo mercato estivo firmando un altro colpo in difesa: secondo il Daily Mail, dopo essersi assicurati Jeremy Jacquet, i Reds sarebbero pronti a un’offerta da capogiro per Jules Koundé. Il club campione d’Inghilterra in carica potrebbe arrivare a proporre 80 milioni di euro al Barcellona per assicurarsi il difensore francese.
Nonostante, sulla carta, il Barça non abbia intenzione di privarsi del giocatore, Mundo Deportivo sottolinea che una cifra simile potrebbe far vacillare la dirigenza catalana. Koundé, arrivato a Barcellona dal Siviglia nel 2022 per 50 milioni di euro, è stato al centro di numerose voci di mercato negli ultimi mesi, con particolare attenzione dalla Premier League e in particolare dal Chelsea.
Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Liverpool rafforzerebbe ulteriormente la propria retroguardia con due difensori francesi di alto livello, sancendo di fatto la fine dell'esperienza di Ibrahima Konaté e mettendo in dubbio anche la leadership di Virgil van Dijk.
