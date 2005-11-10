Quando un punto vale di più: l'1-1 con la Lazio tiene in piedi la panchina di Allegri

Di questi tempi anche un pareggio è oro colato. Il Napoli tiene testa alla prima della classe, non crolla nemmeno quando la partita è a senso unico e alla fine rialza la testa e colpisce. E in qualche occasione avrebbe anche l'occasione per vincerla. Il lunch match del "Maradona" ci dà come indicazione che non tutto è da buttare e che la squadra è viva. E soprattutto è il lasciapassare per Massimiliano Allegri per poter essere al timone della squadra in questa sosta.

La classifica piange

Nonostante la classifica, perché Napoli si avvia alla pausa nazionali al 10° posto con soli 15 punti. Nemmeno nell'anno di Rudi Garcia, poi esonerato, la situazione era così complicata. E al netto delle tantissime assenze era oggettivamente impensabile a inizio stagione ritrovarsi in questa situazione.

Il nervosismo anche tra tifosi e i giocatori

Una pausa che arriva provvidenziale, per riordinare le idee e raffreddare i bollenti spiriti. Noa Lang, beccato dal pubblico per la sua reazione provocatoria, ha palesato segni di nervosismo. E il pubblico stesso ha fischiato Lorenzo Lucca al suo ingresso in campo. Allegri predica calma, ricorda di aver passato già dei periodi simili. E aggiunge: "Quando siamo in mezzo alla tempesta, la barca va portata in porto. Speriamo di riuscirci anche quest'anno".

Chi può rientrare in queste settimane

E conta di recuperare gli infortunati: Favasuli, Neres e Spinazzola dovrebbero essere i primi a tornare a disposizione. Ci vorrà più tempo per Badiashile e Di Lorenzo (fine novembre) oppure per Alisson, Lobotka e Buongiorno (dicembre).

I prossimi impegni

Quale calendario attende il Napoli ora? Torino, Sassuolo e Lecce i prossimi tre avversari in campionato. In mezzo c'è una trasferta sul campo del Manchester City in Champions. E qui non si potrà più sbagliare.